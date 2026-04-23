Le régulateur brésilien approuve une enquête plus approfondie sur l'utilisation des contenus d'information par Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'organisme brésilien de surveillance de la concurrence CADE a approuvé jeudi une recommandation d'approfondir les enquêtes sur l'utilisation du contenu journalistique par Alphabet's GOOGL.O Google, visant à évaluer les abus potentiels de la position dominante de l'entreprise sur le marché.

Les membres de la CADE ont soutenu une proposition de son chef intérimaire Diogo Thomson de Andrade de renvoyer l'affaire à sa surintendance générale pour une procédure administrative formelle, citant l'évolution de la conduite de Google depuis le début de l'enquête de 2019.

CONTEXTE

* L'affaire a débuté à la suite de la décision de la CADE en 2019 d'examiner les conditions de concurrence sur les marchés de la recherche et de l'information.

* L'enquête initiale s'est concentrée sur la collecte automatisée par Google de contenus journalistiques et leur affichage dans les résultats de recherche.

* La surintendance générale de la CADE avait précédemment recommandé de classer l'affaire faute de preuves suffisantes de violations.

NOUVELLES CONCLUSIONS

* La nouvelle analyse de De Andrade a noté que le comportement de Google a évolué avec les fonctions génératives de l'IA qui synthétisent les informations directement dans les interfaces de recherche.

* Elle a mis en évidence la dépendance structurelle potentielle des éditeurs de presse à l'égard des mécanismes de recherche de Google pour atteindre leur public.

* De Andrade a souligné que cela pourrait constituer un abus d'exploitation en extrayant de la valeur d'un contenu tiers sans compensation proportionnelle.

* Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.