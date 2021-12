Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Le régulateur bancaire turc lance des poursuites pour manipulation de cours
(AOF) - 28/12/2021 à 17:22



(AOF) - Le gouvernement turc passe à l'action pour protéger sa monnaie. Prise en pleine tempête monétaire, provoquée par la politique peu orthodoxe des autorités, la lire turque a perdu plus de 47% depuis le début de l'année face à l'euro et s'effrite encore de 1,3% ce mardi, la monnaie unique s'échangeant désormais contre 13,4078 lires. Un fiasco que le régulateur bancaire turc cherche à imputer à d'autres acteurs, puisqu'il a lancé hier des poursuites contre 26 personnes, anciens gouverneurs de la banque centrale, journalistes et économistes, pour tentative de manipulation du taux de change.