Le régulateur bancaire américain déclare que les grandes banques se sont engagées dans la "débancarisation" des secteurs défavorisés

Le régulateur bancaire américain chargé de superviser les grandes banques nationales a déclaré que les neuf plus grandes sociétés du pays avaient par le passé imposé des restrictions à la fourniture de services financiers à certaines industries controversées, dans le cadre d'une pratique communément décrite comme la "débancarisation".

L'Office of the Comptroller of the Currency n'a pas divulgué de détails sur les banques dans son rapport préliminaire, mais s'est engagé à les tenir "responsables", notamment en les renvoyant éventuellement devant le ministère de la Justice, une fois qu'il aura terminé son examen. Le rapport indique que les banques ont restreint l'accès à des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'extraction du charbon, le tabac et les e-cigarettes, ainsi que les produits cryptographiques.

L'agence prévoit de poursuivre l'examen de la question, précisant qu'elle étudie des "milliers" de plaintes à la recherche d'exemples de débancarisation sur la base de convictions politiques ou religieuses. Le rapport ne donne pas d'exemples précis, mais précise que les entreprises examinées sont JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank et BMO Bank.