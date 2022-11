Le regain sur le marché des taux pénalise les Bourses

Conséquence de ces déclarations, le rendement du 10 ans américain gagnait plus de 9 points de base à 3,78%. Il avait fortement reculé ces dernières jours après des données rassurantes sur l'inflation par rapport à un plus haut 2022 à 4,325%.

Dans la présentation accompagnant ses remarques et consacrée à la règle de Taylor, un slide suggère que la Fed pourrait avoir à relever ses taux dans une fourchette de 5% à 7% étant donné la situation économique. A l'heure actuelle, les marchés intègrent désormais un taux directeur de la Fed à 5%/5,25% au second trimestre 2023, selon le CME FedWatch Tool.

222 000 inscriptions au chômage ont ainsi été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, soit moins qu'attendu par le consensus, 225 000, et que la semaine précédente : 226 000. En revanche, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est tombé à - 19,4 en novembre, à comparer avec un consensus de -6,2 et -8,7 en octobre.

