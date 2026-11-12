Le reflux de l'énergie rapproche l'Europe de ses records

Les grandes Bourses européennes devraient prolonger leur rebond jeudi matin et se rapprocher encore un peu plus de leurs records historiques, voire les dépasser, toujours favorisées par l'apaisement des cours du pétrole qui pénalisaient lourdement les marchés d'actions du Vieux Continent depuis quelques mois. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,3%, le DAX s'achemine vers des gains de plus de 0,8% et l'Euro STOXX 50 est attendu sur une progression de l'ordre de 0,2%.

Portés par le sentiment dominant selon lequel le repli des prix de l'énergie ne peut que profiter aux résultats d'entreprises, le DAX et le STOXX Europe 600 ont enchaîné une troisième séance consécutive dans le vert mercredi soir pour terminer la journée tout près de leurs plus hauts respectifs.

A la clôture d'hier, l'indice vedette de la Bourse de Francfort n'évoluait plus qu'à 0,1% de son pic de 26 692,9 points atteint la semaine passée.

Même constat pour le STOXX 600, qui ne se situe plus qu'à 0,6 point à peine de son record du mois d'août.

Longtemps boudé par les investisseurs en raison des incertitudes budgétaires et politiques qui secouent la France, le CAC n'est pas en reste. S'il demeure encore à bonne distance de son plafond inscrit il y a trois mois, l'indice parisien a repris 8,5% en ligne droite depuis son plancher du 8 octobre.

Dans un contexte de résistance de l'activité économique, le sentiment des investisseurs a été ranimé ces dernières semaines par la chute de l'or noir, qui retire une grosse pression des coûts des sociétés européennes et améliore considérablement leurs prévisions de bénéfices.

"Les perspectives de désescalade au Moyen-Orient et le repli des prix de l'énergie continuent de soutenir l'horizon économique, mais il faudra plus qu'un simple regain d'optimisme sur les questions géopolitiques pour aller chercher de nouveaux sommets", prévient toutefois Andreas Lipkow, le responsable de l'analyse marchés chez CMC Markets.

L'heure reste pour l'instant à l'optimisme après que Wall Street a nettement rebondi mercredi, portée par les résultats rassurants de CoreWeave, qui ont redonné confiance aux investisseurs dans la solidité de la demande en infrastructures d'IA.

Au coup de cloche final, le Dow Jones s'adjugeait près de 0,5%, le S&P 500 progressait de 1,3% et le Nasdaq 100 grimpait de 2,3%.

La crise de gouvernance tenace chez Nvidia vient cependant un peu ternir l'ambiance. Selon le Wall Street Journal, le conseil d'administration du fabricant de puces envisagerait de remplacer son cofondateur et directeur général Jensen Huang, après de nouvelles révélations concernant sa vie privée.

Le titre décrochait de plus de 7% en cotations après-Bourse, ce qui annonçait un repli de l'ordre de 1% du Nasdaq ce jeudi à l'ouverture.

Taux et pétrole, facteurs persistants d'incertitude

Si l'Europe évolue tout près de ses plus hauts historiques, les investisseurs n'en étudieront pas moins les indicateurs économiques prévus dans les prochains jours afin de se faire une idée sur le calendrier de la hausse des taux aux Etats-Unis et d'évaluer les chances de poursuite du rally haussier.

Les inquiétudes suscitées par la politique monétaire de la Réserve fédérale se sont traduites par une remontée des rendements obligataires ces derniers jours. Et tant que l'inflation américaine continuera de réserver de mauvaises surprises, il est probable que le phénomène demeure le principal facteur d'incertitude pour les marchés.

Parmi les indicateurs les plus attendus de cette fin de semaine figurent les statistiques des prix producteurs (PPI) aux Etats-Unis, qui tomberont demain et seront décortiqués avec soin.

Aujourd'hui, les intervenants seront surtout attentifs à la publication des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, prévue à 14h30, ainsi qu'aux propos de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine, dont Beth Hammack de la Fed de Cleveland et Austan Goolsbee, son homologue de la Fed de Chicago.

Le pétrole continue cependant de constituer le grand sujet de préoccupation en Europe et sur ce point, les nouvelles sont toujours aussi bonnes. A Londres, le baril de Brent poursuit son repli et cède 0,1% à moins de 92,7 dollars ce matin. Il s'agit d'un plus bas depuis deux mois.

Le repli de l'euro constitue également un élément de nature à stimuler les actions européennes en renforçant la compétitivité des groupes locaux. La monnaie unique vient d'enfoncer le support très suivi de 1,1150 et se dirige, à grands pas, vers le seuil de 1,10, au plus bas depuis avril 2020.