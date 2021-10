Le recul des prix du pétrole fait chuter les ETF du secteur de l’énergie

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de plus de 1,4% pour s'établir à 84,61 dollars, tandis que le brut WTI a baissé de 1,63% à 82,5 dollars.

Ce jeudi, les prix du pétrole ont connu leur plus forte baisse depuis le début du mois d’octobre, en raison des prévisions d’un hiver chaud aux États-Unis et d’un regain d’inquiétude quant à la reprise économique mondiale avec le rétablissement de fermetures dans certaines régions d’Europe de l’Est et en Russie dues à la hausse dans les cas Covid dans ses zones.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de plus de 1,4% pour s’établir à 84,61 dollars, tandis que le brut WTI a baissé de 1,63% à 82,5 dollars (investing.com). La baisse des prix du pétrole a pesé sur le secteur de l’énergie du S&P 500, qui a reculé de 1,81 %.

Dans l’espace ETF, WisdomTree WTI Crude Oil ETC (-2,03%), WisdomTree Brent Crude (-1,98%) et United States Oil Fund (-1,22%), qui suivent les matières premières pétrolières, ont chuté jeudi. Les ETF qui suivent les actions d’énergie ont suivi le mouvement, notamment Energy Select Sector SPDR Fund ETF et iShares U.S. Energy ETF, qui ont baissé respectivement de -1,85% et -1,67%.

Vendredi, les prix à terme du Brent et du WTI ont rebondi et sont actuellement orientés à la hausse (12:17 PM, GMT +2).

