Le rebond s’amplifie sur les Bourses européennes, mais la Fed et l’Ukraine en embuscade

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent en nette hausse ce mercredi, continuant de se remettre de leur ‘lundi noir'. Les valeurs cycliques sont un puissant levier de ce rebond. Ceci étant, une certaine nervosité pourrait se matérialiser à mesure que se rapprochera le grand rendez-vous de la Fed, à 20h. Les analystes anticipent qu'une hausse des taux sera annoncée pour mars. En parallèle, les investisseurs gardent aussi un œil sur l'évolution des tensions entre la Russie et l'Occident. Vers midi, le CAC 40 gagne 2,25 % à 6 992,10 points et l'Euro Stoxx 50, +2,11 % à 4 164,40 points.

Le Groupe SEB s'adjuge 5,28% à 131,70 euros, après la publication hier soir d'une activité annuelle record. En effet, en 2021, le fabricant d'appareils électroménagers a dépassé pour la première la barre des 8 milliards d'euros (8,059 milliards), soit une progression de 16,1% sur un an, dépassant par la même occasion ses propres prévisions ainsi que les attentes des analystes. La croissance à parité et structure constantes s'est élevée à 15,5%.

Imerys gagne 7,66% à 41,32 euros, soutenu par une rumeur de presse selon laquelle le groupe souhaiterait vendre sa division de solutions de haute température. En effet, selon Bloomberg, citant des sources anonymes proches du dossier, le spécialiste français des matériaux de spécialité se serait entouré de Morgan Stanley et de Rothschild & Co. pour évaluer l'intérêt pour cette activité. L'agence de presse évoque un prix de 900 millions d'euros, ce qui permettrait à Imerys de disposer d'un capital plus important à investir dans sa division des minéraux de performance.

McPhy chute de 8,28% à 15,96 euros après la publication d'un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes. "Comme le laissaient présager l'avertissement sur résultat à l'issue du premier semestre et le changement de directeur général fin octobre, 2021 est un exercice de transition, commente ce matin Invest Securities. Heureusement pour McPhy, le groupe est particulièrement bien financé, ce qui lui permet de supporter ce décalage dans la montée en puissance". La trésorerie à fin décembre ressort à 177 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2022, la confiance des ménages en France baisse d'un point. À 99, l'indicateur qui la synthétise est légèrement au-dessous de sa moyenne de longue période (100), indique l'Insee. Les économistes tablaient sur 98.

Aux Etats-Unis , la balance commerciale en décembre sera dévoilée à 14h30, les ventes de logements neufs en décembre à 16h et les stocks hebdomadaires de pétrole à 16h30. La décision de politique monétaire de la Fed est prévue à 20h.

Vers midi, l'euro cède 0,19% à 1,1282 dollar.