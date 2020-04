Le rebond du pétrole profite au rouble

(AOF) - En repli de 21% depuis le début de l'année, le rouble a rebondi cette semaine de 2,5% à 0,013 dollar. La devise russe a été soutenue par l'envolée hebdomadaire de plus de 30% des cours du pétrole dans la perspective d'un nouvel accord entre Moscou et l'Opep pour réduire la production de 10 millions de barils par jour, soit environ 10% de la production mondiale. L'économie russe, très dépendante du pétrole, a subi de plein fouet l'effondrement des cours causé par la rupture le mois dernier du pacte entre Moscou et l'Opep visant à réduire leur production.