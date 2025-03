Le rebond des valeurs technologiques tire Wall Street

Des passants photographient la Bourse de Wall Street à New York, le 3 février 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé globalement en hausse mercredi, effectuant un rebond technique après plusieurs séances consécutives en baisse, soutenue en particulier par les valeurs de la tech.

Le Dow Jones a reculé de 0,20% tandis que l'indice Nasdaq a gagné 1,22% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,49%.

Il s'agit d'une "correction technique", estime auprès de l'AFP Karl Haeling, de LBBW, assurant qu'il "y a eu tellement de ventes que le marché est un peu épuisé à l'heure actuelle".

Sur une semaine glissante, les trois principaux indices de Wall Street ont lâché autour de 4%.

"Les valeurs technologiques ont été les plus touchées, et ce sont elles qui rebondissent le plus" ce mercredi, ajoute l'analyste.

En bonne place parmi ces facteurs de progression, le pionnier des véhicules électriques Tesla a bondi (+7,59%) après que Trump a volé au secours de la marque dirigée par son allié Elon Musk mardi à la Maison Blanche.

Lundi, l'action de Tesla avait dégringolé de plus de 15% lors de sa pire séance en Bourse depuis 2020, le constructeur souffrant notamment d'un plongeon de ses ventes.

Les géants du secteur de la tech ont pour la plupart avancé mercredi: Meta a gagné 2,29%, Microsoft 0,74%, Alphabet 1,82%, Amazon 1,17% et Nvidia s'est envolé de 6,43%. Seul Apple a fini dans le rouge (-1,75%).

La publication, avant séance, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis "a constitué un répit bienvenu pour un marché qui a connu une période difficile ces derniers temps et qui aurait besoin d'un peu de soutien de la part de données favorables", a écrit Jose Torres, d'Interactive Brokers.

L'indice des prix à la consommation - mesurant l'évolution d'un panier de biens et services - a augmenté en février de 2,8% en rythme annuel, contre 3% en janvier, selon le ministère américain du Travail.

Sur un mois, l'indice a aussi ralenti à 0,2% (contre +0,5%).

Les analystes s'attendaient plutôt à une hausse de 2,9% en glissement annuel et de 0,3% sur un mois, selon le consensus publié par MarketWatch.

Pour Karl Haeling, ces données ont toutefois pu "être prises avec des pincettes", certains investisseurs les considérant comme déjà "de vieilles nouvelles" car il y avait peu de nouveaux droits de douane effectifs en février.

"Les données de mars que nous obtiendrons en avril seront le début de données plus significatives pour voir quel est l'effet des surtaxes", estime M. Haeling.

Les spécialistes s'attendent à voir les prix commencer à grimper sur le marché intérieur américain à mesure que les droits de douane entrent en vigueur.

L'Union européenne (UE), la Chine et le Canada ont annoncé mercredi des représailles pour répondre aux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium imposés à minuit par Donald Trump, ce qui a poussé le président américain à promettre de nouvelles mesures de rétorsion.

Donald Trump a ensuite promis de "répliquer", soulignant au passage que les droits de douane dits "réciproques", qui doivent entrer en vigueur le 2 avril, pourraient être "un peu plus que réciproques" dans certains cas.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est tendu à 4,31%, contre 4,28% mardi en clôture.

Ailleurs à la cote, les compagnies aériennes ont souffert: American Airlines a perdu 4,62%, JetBlue 3,57%, United Airlines 4,73%, Delta 2,96%.

Elles sont affectées par les incertitudes macroéconomiques, mais aussi des accidents spectaculaires et des incendies, contraignant plusieurs d'entre elles à abaisser leurs prévisions pour le premier trimestre.

Le géant historique des puces Intel a été recherché (+4,55%) après des informations de l'agence Reuters selon lesquelles Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a approché d'autres géant du secteur comme Nvidia, Broadcom ou Advanced Micro Devices (AMD), afin d'assurer conjointement l'exploitation d'usines d'Intel.

