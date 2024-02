Le rebond de Wall Street donne des signes de fatigue

Tesla est attendue en hausse après l’annonce par son patron Elon Musk d’un vote des actionnaires pour transférer son siège social du Delaware au Texas. Cette décision prise après un vote sur X (ex-Twitter) intervient après qu'une juge du Delaware a invalidé le package salarial de 56 milliards de dollars attribué à Elon Musk, le jugeant "injuste pour les actionnaires". L'une des giga-factories du constructeur de véhicules électriques se trouve au Texas, et elle doit faire l’objet d une expansion à plus de 750 millions de dollars.

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé. Au premier trimestre, clos fin décembre, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 24% à 2,767 milliards de dollars, soit 2,46 dollars par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,75 dollars, dépassant de 39 cents le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 5% à 9,935 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 9,54 milliards de dollars.

Nio est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir livré 10055 véhicules en janvier 2024, soit une augmentation de 18,2 % sur un an. Le spécialiste américain des véhicules électriques intelligents haut de gamme précise que ces livraisons comprenaient 6307 SUV haut de gamme et 3748 berlines.

L'assureur Metlife a dégagé un bénéfice trimestriel de 1,93 dollar par action, ce qui est inférieur aux estimations du consensus de 1,95 dollar par action. Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 1,55 dollar par action enregistré il y a un an. Pour l'exercice 2023, son bénéfice net chute à 1,4 milliard de dollars contre 5,1 milliards de dollars l'année précédente. MetLife a enregistré des revenus de 18,72 milliards de dollars pour le trimestre clos en décembre 2023, dépassant de 3,61% le consensus. En comparaison, les revenus de l'année précédente étaient de 15,84 milliards de dollars.

Merck est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre après que son médicament anticancéreux Keytruda a vu ses ventes progresser de 21% à taux de change constants sur l'année. Le laboratoire américain affiche un bénéfice par action ajusté de 0,03 dollar quand le marché attendait une perte de 0,11 dollar. Le chiffre d’affaires atteint 14,6 milliards, en hausse de 6%, contre 14,5 milliards attendus. Merck anticipe un chiffre d’affaires 2024 entre 62,7 et 64,2 milliards, en ligne avec les attentes.

En 2023, les ventes d'Honeywell ont augmenté de 3% pour s'élever à 36,6 milliards de dollars contre 35,46 milliards en 2022. Sur cette période, le groupe a généré un bénéfice par action de 8,47 dollars en hausse de 17%. Il était en 2022 de 7,27 dollars. Coté perspectives, le groupe industriel diversifié américain prévoit un chiffre d'affaires en 2024 compris entre 38,1 à 38,9 milliards de dollars, soit une croissance organique de 4% à 6 en glissement annuel. Il anticipe aussi un bénéfice par action ajusté entre 9,80 et 10,10 dollars, soit une progression de 7% à 10%.

En 2023, les revenus nets du cigarettier américain Altria ont diminué de 2,4% pour atteindre 24,5 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse des recettes nettes dans le segment des produits fumables. Son bénéfice par action a augmenté de 43,3% à 4,57 dollars. Le groupe va distribuer aux actionnaires près de 6,8 milliards de dollars de dividendes. En 2024, Altria vise un BPA dilué ajusté entre 5 et 5,15 dollars. Son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars. Il s'achèvera le 31 décembre.

L’indice des directeurs d’achat de S&P Global pour le secteur manufacturier est ressorti à 50,7 en janvier, à comparer avec un consensus et une première estimation de 50,3. Il a progressé par rapport à décembre où il était ressorti à 47,9.

L’indice des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier de l’Institute of Supply Management est ressorti à 49,1 en janvier, à comparer avec un consensus de 47,2 et 47,1 en décembre. Un indice inférieur à 50 signale une contraction.

Ferrari affiche une forte hausse de 10,75% à 383,10 dollars à Wall Street après avoir annoncé une performance record pour 2023 en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité. Le constructeur italien de voitures de luxe a vu son chiffre d’affaires progresser de 17,2% 5,97 milliards d’euros. "Pour la première fois, notre bénéfice net, en hausse de 34%, a dépassé le milliard d'euros", s’est félicité Benedetto Vigna, président-directeur général de Ferrari. Bernstein souligne que les prévisions pour l’exercice 2024 sont "largement conformes aux attentes".

(AOF) - La tentative de rebond des marchés américains commence à donner des signes de faiblesse. Hier, Wall Street avait souffert des déclarations de Jerome Powell, qui a écarté le scénario d’une baisse des taux en mars. Les statistiques économiques du jour, pour l’essentiel meilleures que prévu, donnent de nouvelles munitions à la Fed pour prendre son temps. Du côté des valeurs, les résultats de Merck & Co et Ferrari sont appréciés. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,07% à 38177 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,38% à 15222 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.