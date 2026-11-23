Le rebond de Nvidia stimule la reprise du marché portée par l'IA

Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse markets.research@thomsonreuters.com

LE REBOND DE NVIDIA STIMULE LA HAUSSE DES MARCHÉS ALIMENTÉE PAR L’IA

Les principaux indices de Wall Street s’envolent en ce début de lundi, les investisseurs se ruant à nouveau sur les valeurs liées à l’IA après l’annonce par Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, avec effet immédiat.

L' NVDA.O , le titre de Nvidia, s'envole de plus de 30 % à la suite de ce revirement spectaculaire. Le retour de Jensen Huang intervient après plusieurs jours d'examen minutieux, marqués notamment par des pressions du président Donald Trump et des informations non vérifiées concernant de prétendues relations extraconjugales, dont une allégation impliquant une espionne chinoise présumée.

La nouvelle a déclenché un vaste rebond de soulagement. L’indice S&P 500 .SPX progresse de plus de 4,5 %, les gains s’étendant à presque tous les secteurs. Le secteur technologique .SPLRCT mène la danse, bondissant de plus de 9 %. Les valeurs défensives des biens de consommation de base .SPLRCS sont en baisse, tandis que le secteur de l’énergie .SPNY reste globalement stable.

Sur le marché, c’est le secteur des semi-conducteurs qui connaît la plus forte activité. L’indice PHLX Semiconductor .SOX s’envole de plus de 13 %, reflétant un rebond spectaculaire dans le secteur des puces électroniques.

Le secteur de l’IA retrouve également les faveurs des investisseurs de manière plus générale, l’ETF « Magnificent Seven » progressant de 8 %.

Concernant la réintégration de Jensen Huang, Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory, à Austin, au Texas, a déclaré:

“Je ne sais même pas quoi penser de tout ça pour l’instant. Vous savez, Jensen est de retour grâce à l’intervention des hautes sphères du gouvernement. Donc, oui, il est de nouveau aux commandes. Nous verrons comment cela va se passer. Mais je pense que la première réaction ici est un grand soupir de soulagement collectif. Bon, peut-être que Jensen va redonner un peu de confiance au secteur de l’IA.”

Urano a ajouté: “Mais je continue de penser que, même une fois que la poussière sera retombée, la principale préoccupation restera l’importance des besoins en capitaux dans le secteur de l’IA, et cela va nous ramener tout droit sur la même pente. Je pense donc qu’il ne s’agit là que d’un petit répit et d’un soupir de soulagement. Mais en fin de compte, les NeoClouds pourront-ils lever suffisamment de fonds? L’activité génère-t-elle suffisamment de bénéfices? La croissance du chiffre d’affaires sera-t-elle suffisante pour répondre aux attentes?”

“Et je continue de penser que bon nombre des questions qui entourent l’IA finiront par, non, je pense, décevoir beaucoup d’investisseurs. Cela conduira en fin de compte à un ralentissement de la croissance. Les bons du Trésor pourraient donc connaître des fluctuations à ce niveau. Je pense que nous allons simplement osciller autour de ce niveau pour le moment.”

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10 h 06 (heure de l’Est).

EarlyTrade11232026

(Terence Gabriel et Chuck Mikolajczak)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LA CHUTE DU NASDAQ TOUCHE UN SOUTIEN MAJEUR. ET MAINTENANT? CLIQUEZ ICI

LA RÉCENTE CHUTE DU SECTEUR TECHNIQUE EST EN PARTIE LIÉE À DES RÉAJUSTEMENTS DE POSITIONS – UBS CLIQUEZ ICI

IL EST TEMPS DE SE DÉBARRASSER DES VALEURS DÉFENSIVES EUROPÉENNES CLIQUEZ ICI

SELON GOLDMAN, L'IA ET LA FED DÉTIENNENT LES CLÉS POUR METTRE FIN À LA CHUTE DU MARCHÉ BOURSIER CLIQUEZ ICI

LÉGER REBOND POUR LES VALEURS TECH EUROPÉENNES CLIQUEZ ICI

L'EUROPE AVANT L'OUVERTURE: FAITES-VOUS CONFIANCE À CE REBOND? CLIQUEZ ICI

OFFRE DU MATIN: L'IA, CARAMBA! CLIQUEZ ICI