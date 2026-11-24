Le rebond de soulagement suscité par le retour surprise de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, s'est essoufflé mardi, les valeurs technologiques ayant chuté alors que les investisseurs adoptaient une vision plus lucide des perspectives de l'IA, bien que la plupart des secteurs de Wall Street aient progressé. Le dollar s'est légèrement affaibli et les bons du Trésor sont restés stables, les investisseurs tournant leur attention vers les chiffres du PIB et de l'inflation américains attendus mercredi.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’explique pourquoi le retour de Jensen Huang chez Nvidia, à la suite de l’intervention directe du président Donald Trump, annonce une nouvelle ère potentiellement inquiétante pour les investisseurs: les règles en matière de gouvernance d’entreprise, d’indépendance, d’éthique et de confiance viennent d’être réécrites. Voire purement et simplement abandonnées.

À lire aujourd’hui

Jensen Huang, de Nvidia, aurait enfreint le code de conduite, selon une source

EXPLICATION – Quelles sont les différentes enquêtes fédérales et étatiques auxquelles sont confrontés Nvidia et Jensen Huang?

Le boom de l’IA plane sur la Fed de Warsh alors que les craintes d’inflation s’intensifient

La confiance des consommateurs américains atteint son plus haut niveau depuis près de deux ans

EXCLUSIF – Microsoft déclare l'état d'alerte « Code Rouge » après une panne historique, selon des notes de service internes

Principaux mouvements sur les marchés aujourd'hui

BOURSE : Japon +4 %, Chine stable, Europe -0,7 %, Royaume-Uni pratiquement inchangé. Nasdaq -1,5 %, S&P 500 -0,5 %, Dow +0,9 %.

SECTEURS/ACTIONS : Huit secteurs du S&P 500 sont en baisse, trois en hausse. Technologie -2,8 %, santé +2,9 %. Nvidia -6 %, Anthropic -6,5 %, HPE -16 %. Dollar Tree +11 %, Nike +6 %.

MARCHÉS DES CHANGES : Le dollar américain recule. Le dollar canadien et le franc suisse enregistrent les plus fortes hausses du G10. Le peso colombien affiche la plus forte baisse, à -3 %.

OBLIGATIONS : Les rendements américains progressent de 1 à 2 points de base. Le ratio offre/demande lors de l’adjudication des obligations américaines à 5 ans s’établit à 2,37, égalant son plus haut niveau de l’année. Les obligations Oracle s’effondrent, les CDS s’élargissent fortement.

MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX : Pétrole +2 %, or -2 %.

Les sujets d'actualité du jour:

Retour à la réalité

L’enthousiasme suscité par le retour de Jensen Huang chez Nvidia s’est rapidement estompé mardi, l’action ayant chuté de 6 %. Ce n’est peut-être pas surprenant, compte tenu de l’ampleur de la hausse de lundi, mais cela mérite tout de même d’être souligné. Les indicateurs de volatilité du titre continuent de grimper, et la volatilité réalisée atteint des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le pic de la pandémie en 2020 et juste avant la faillite de Lehman en 2008. C’est assez extraordinaire pour les actions d’une entreprise valorisée à plusieurs milliers de milliards de dollars et qui est le pilier de la révolution de l’IA aux États-Unis.

L’action Nvidia reste en baisse d’environ 37 % par rapport à son plus haut du 6 octobre. Même après la flambée de 31 % enregistrée lundi, quelque 2 000 milliards de dollars de valeur actionnariale se sont évaporés en moins de deux mois. Le secteur de l’IA a retrouvé un second souffle, mais il reste dans une situation fragile. Les problèmes qui l’affligeaient avant le départ de Huang sont toujours présents après son retour. Les investisseurs ont probablement besoin d’une pause pour faire le point sur les événements; en ce sens, la fête de Thanksgiving aux États-Unis cette semaine tombe à point nommé.

Retour aux fondamentaux

Les investisseurs attendent mercredi la publication de deux données économiques américaines majeures: l’inflation PCE pour octobre et la deuxième estimation du PIB du troisième trimestre. Normalement, ces rapports auraient un impact significatif sur les marchés, d’autant plus qu’ils interviennent à seulement deux semaines de la prochaine décision de la Fed sur les taux d’intérêt. En sera-t-il de même aujourd’hui, alors que l’attention est si fortement concentrée sur Nvidia, Anthropic et le secteur de l’IA?

Il est frappant de constater à quel point le marché obligataire américain est resté relativement calme malgré la volatilité des actions. Certes, les échéances courtes ont été quelque peu secouées, mais pas autant qu’on aurait pu s’y attendre compte tenu des mouvements sismiques observés à Wall Street. La volatilité implicite du marché des bons du Trésor a refusé de suivre le VIX, les contrats à terme sur taux d’intérêt ayant éliminé la majeure partie des 25 points de base supplémentaires inspirés par Waller qui avaient récemment été intégrés dans la courbe à échéance 2027. Tous les regards sont tournés vers l’indice PCE et le PIB.

Retour aux droits de douane?

L’administration Trump s’apprête à publier les conclusions d’une enquête visant à lutter contre une prétendue surcapacité industrielle chez 16 de ses principaux partenaires commerciaux, ce qui devrait être suivi de nouveaux droits de douane sur un large éventail de marchandises. Ces nouveaux droits s’ajouteraient à ceux déjà imposés au cours du second mandat de Trump et remplaceraient en partie ceux annulés par la Cour suprême des États-Unis en février.

Il s’agit d’une mesure audacieuse, du moins sur le plan politique, compte tenu de l’opposition de l’opinion publique américaine aux droits de douane: un sondage d’opinion Reuters/Ipsos réalisé après les élections de mi-mandat de novembre a montré que 62 % des personnes interrogées soutiendraient les efforts visant à les faire abroger. Les droits de douane ont contribué à faire grimper les prix des biens de consommation américains, ce qui a alimenté la crise du pouvoir d’achat qui a contribué à la défaite cuisante du Parti républicain lors des élections de mi-mandat.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

Inflation en Australie (octobre)

Des responsables de la Banque d’Angleterre, dont le gouverneur Andrew Bailey, comparaissent devant la commission des finances du Parlement britannique

Inflation PCE aux États-Unis (octobre)

PIB américain (T3, deuxième estimation)

Le Trésor américain vend 44 milliards de dollars de bons du Trésor à 7 ans lors d'une adjudication

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