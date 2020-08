Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le rebond de la production industrielle en zone euro déçoit Reuters • 12/08/2020 à 11:22









BRUXELLES, 12 août (Reuters) - Le rebond de la production industrielle dans la zone euro en juin est ressorti inférieur aux attentes pour le deuxième mois consécutif, montrent les données publiées mercredi par Eurostat. La production industrielle dans les 19 pays qui partagent l'euro a progressé en juin de 9,1% d'un mois sur l'autre, après +12,3% en mai. La progression a été alimentée par la hausse de la production de biens durables, ce qui peut-être interprété comme un signe de la confiance des consommateurs après la levée des mesures de confinement. Elle est toutefois une nouvelle fois inférieure aux attentes des économistes, qui s'attendaient à une croissance de 10% après avoir anticipé +15% pour le mois de mai. La production industrielle dans l'union monétaire reste en outre inférieure à ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Sur un an, la production industrielle en zone euro en juin affiche un repli de 12,3%, contre un consensus de -11,5%. Tableau de la statistique (Francesco Guarascio, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

