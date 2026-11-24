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LE RALLYE DE FIN D'ANNÉE VIENDRA-T-IL À LA RESCOUSSE?
Les investisseurs ébranlés par un quatrième trimestre mouvementé pourraient trouver un certain réconfort dans l'histoire, même s'il n'y a aucune garantie que celle-ci se répète.
Une étude de SentimenTrader met en évidence une période saisonnière favorable pour Wall Street , qui s'étend de la clôture du lundi précédant Thanksgiving jusqu'au troisième jour de cotation de la nouvelle année.
Depuis 1942, le S&P 500 a enregistré des gains pendant cette période environ trois années sur quatre , avec un taux de réussite de 73% et un gain médian de 4,3%.
SentimenTrader met toutefois en garde contre l'idée que l'histoire se répétera. Les données restent néanmoins favorables.
« La saisonnalité offre actuellement des éléments favorables pour les actions », écrit Jay Kaeppel, analyste de recherche senior.
(Danilo Masoni)
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