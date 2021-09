Le rebond de actions japonaises pourrait continuer, selon SPDR

(AOF) - Pendant la majeure partie de l'année 2021, les performances des actions japonaises ont été nettement à la traîne par rapport au reste du monde, affichant encore une performance cumulée depuis le début de l'année inférieure à 10 % à la fin du mois d'août, rappelle Antoine Lesné, responsable de la Recherche et de la Stratégie de SPDR dans la dernière édition de "Strategy Expresso". Sur la même période, la plupart des marchés développés enregistraient quant à eux des performances proches de 20 %

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.