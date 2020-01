Le rebond continue pour les bourses mondiales

(AOF) - Les bourses mondiales sont toutes dans le vert en ce mercredi, dans la continuité de la séance d'hier. Le CAC 40 gagne ainsi 0,49% à la clôture à 5 954,89 points, et l'EuroStoxx 50 est en hausse de 0,46% à 3 736,36 points. Tendance similaire à Wall Street, où le Dow Jones progresse de 0,50% à 28 867,46 points, le Nasdaq avance de 0,27% à 9 294,55 points.

L'actualité du jour reste marquée par l'expansion du coronavirus, dont le bilan est désormais de 132 morts et environ 6 000 personnes contaminées.

Aux Etats-Unis, la saison des publications d'entreprises bat son plein, mais les investisseurs resteront attentifs à la décision de la Réserve Fédérale concernant sa politique de taux, qui est attendue à 20h00 CET. Selon les analystes, elle devrait maintenir le statut quo.

Du côté des publications macroéconomiques, les indices de confiance des ménages sont ressorti en hausse en France et en Allemagne, à 104 et 9,9 respectivement, au-dessus des consensus de 102 et 9,6.

Parmi les entreprises françaises, LVMH (-1,07% à 407,60 euros) s'est distinguée en publiant un chiffre d'affaires record, grâce notamment à Louis Vuitton. Hier soir, Renault (+1,66% à 36,15 euros) a rendu officielle la nomination - attendue - de Luca de Meo à la direction générale du groupe.

En Europe, c'est Santander (+4,38% à 3,71 euros) qui a surpris grâce à ses bons résultats, et surtout à un ratio de solvabilité plus solide qu'anticipé.