Le real brésilien recule à nouveau après la hausse du taux directeur de la BCB

De plus, le président brésilien, Jair Bolsonaro, est également la cible de toutes les critiques et doit faire face à de multiples accusations de corruption après sa gestion désastreuse de la crise du covid.

(AOF) - Le real brésilien cède 0,10% vendredi en fin d'après-midi face au dollar, le billet vert s'échangeant désormais contre 5,2517 reals. Il affiche désormais un repli de plus de 7% depuis fin juin et de 1,7% depuis la décision de politique monétaire de la banque centrale, mercredi soir. Comme attendu par les analystes, celle-ci a en effet drastiquement augmenter son taux directeur de 100 points de base, pour le porter à 5,25%. Une manière de juguler l'inflation croissance, qui s'est établie à 8,35% au mois de juin.

