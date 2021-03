Le réal brésilien mal orienté avant le rendez-vous de la Banco Central do Brasil

(AOF) - La banque centrale brésilienne (Banco Central do Brasil, BCB) devra faire un énorme effort ce soir si elle veut vraiment renverser la vapeur pour le real brésilien. Tel est en substance l'avis de Commerzbank. « Toute décision inférieure à une hausse de 50 points de base du taux directeur SELIC serait probablement considérée comme une déception par le marché, ce qui mettrait la pression sur la devise brésilienne », prévient le cambiste. En fin d'après-midi, le réal brésilien cède 0,59% à 0,1767 dollar, portant son repli à 8,22% depuis le début de l'année.

