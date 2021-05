Le réal brésilien au plus haut depuis près de 4 mois

(AOF) - Le réal brésilien a progressé de près de 3% à 0,18905 dollar cette semaine, soit son niveau le plus élevé depuis la mi-janvier. La devise brésilienne a profité du nouveau resserrement monétaire opéré par la Banco Central do Brasil. L'institution a en effet relevé mercredi soir de 0,75 point de base le taux Selic, à 3,50%, et laissé entendre qu'une nouvelle hausse des taux pourrait avoir lieu en juin. Elle est confrontée à une inflation, 6,1% en mars, bien supérieure à son objectif de 3,75%, et au plus haut depuis décembre 2016.