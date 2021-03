Le ratio de solvabilité d'Aviva recule 4 points en 2020

Le chiffre d'affaires dommages (hors santé) d'Aviva France est toutefois en hausse de 4% à 1,453 milliard d'euros, et le ratio combiné IFRS est de 95,3%.

Pour sa part, Aviva France a vu son résultat opérationnel IFRS vie, dommages et santé baisser de 2 % à 527,6 millions d'euros. Les affaires nouvelles vie en PVNBP se sont établie à 5,058 milliards d'euros, en repli de 22%; leur a reculé de 4% à 185,3 millions d'euros en vie, épargne et retraite Individuelle.

(AOF) - Aviva a publié aujourd'hui un bénéfice d'exploitation pour le compte de l'exercice 2020 de 3,161 milliards de livres sterling, quasiment stable par rapport à 2019. La ratio de Solvabilité II de l'assureur britannique a reculé de 4 points à 202%. Au Royaume-Uni et en Irlande, les flux en épargne retraite ont grimpé de 1 milliards de livre à 8,7 milliards, alors que dans le même temps, les primes nettes émises pour l'activité d'assurance générale au Royaume-Uni ont bondi de 10% à 2,01 milliards de livres. Au Canada, elles ont crû de 7% à 1,02 milliard.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.