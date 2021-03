Le rapport sur l'emploi américain vient jouer les trouble-fête

A l'autre bout du palmarès, Engie (-2,41%) et Danone (-1,43%) ont souffert dans un environnement peu porteur pour les valeurs défensives. Le nouvel arrivant au CAC 40, Stellantis (-0,22%), longtemps dans le vert grâce à ses résultats annuels et ses perspectives favorables, a finalement plié en fin de journée.

Du côté des valeurs, Renault (+5,21%) a dominé le CAC 40 grâce au relèvement de recommandation de la part d'UBS, suivi de Saint-Gobain (+3,95%) et Société Générale (+3,62%).

Dans la foulée de cette publication, le rendement des obligations américaines à 10 a bondi de plus de 7 points de bases pour s'établir en fin de journée à 1,476%.

Tout a changé en début d'après-midi, après le rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis. Ce dernier a en effet révélé que seuls 117 000 postes avaient été créés par le secteur privé en février, alors que le marché en espérait 177 000, après 195 000 (chiffre révisé de 174 000) en janvier. Un chiffre qui a fait office de piqûre de rappel pour les investisseurs, qui pensaient ces derniers jours que le plus dur était sans doute passé.

Dans le même temps, le marché des taux était calme et le rendement du 10 ans américain restait quasiment stable.

Tout avait pourtant bien commencé ce matin: les indices européens étaient tous orientés à la hausse, les PMI Markit de février étaient globalement satisfaisants et les espoirs sur la reprise économique l'emportaient sur les craintes inflationnistes. Et ce, malgré une hausse accélérée de l'indice des prix à la production en zone euro au mois de janvier.

