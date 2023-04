"Le rapport sur l'emploi américain en mars devrait montrer un rythme d'embauche ralenti" (Pimco)

Et Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord et Allison Boxer, de conclure : "Nous nous attendons à ce que le taux de chômage remonte à 3,5 % contre 3,6 % en février, en supposant que le taux de participation reste inchangé. Par ailleurs, nous prévoyons une légère accélération du salaire horaire moyen, à 0,3 % en glissement mensuel contre 0,2 %, avec des risques d'arrondi à la hausse".

Les États-Unis imposent aux entreprises de plus de 100 salariés de notifier 60 jours à l'avance les licenciements de grande ampleur (WARN). La plupart des licenciements les plus importants semblent avoir eu lieu à la fin du mois de janvier; Cela implique une période de préavis de 60 jours postérieure à la période d'enquête de ce rapport.

(AOF) - Selon Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord et Allison Boxer, économiste chez PIMCO, le rapport sur l'emploi américain du mois de mars publié vendredi devrait montrer un rythme d'embauche ralenti, mais toujours très fort. Les deux économistes prévoient une hausse de 225 000 emplois non agricoles, légèrement inférieure au rythme d'embauche de février (311 000), en raison de facteurs ponctuels qui ne se sont pas répétés en mars (températures anormalement élevées, saisonnalité résiduelle de l'embauche dans le commerce de détail).

