Le rand sud-africain poursuit sur sa mauvaise lancée

(AOF) - Après un lourd décrochage de plus de 2% hier, le rand sud-africain ne parvient à remonter la pente ce mercredi. En fin d'après-midi, la devise cède encore 0,89% à 0,066155 dollar. Le rand est pénalisé par les inquiétudes des cambistes concernant la circulation du nouveau variant du coronavirus et des possibles mesures de restrictions supplémentaires qui pourraient en découler. Signalons également que la devise sud-africaine manifeste une certaine tendance à s'affaiblir face au dollar au mois de janvier, selon les données compilées par Bloomberg sur les 10 dernières années.

