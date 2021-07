Le rand sud-africain malmené

Le rand pâtit également des violences qui embrasent les deux plus riches provinces du pays (Gauteng et KwaZulu-Natal) depuis l'arrestation la semaine dernière de Jacob Zuma, l'ancien président, pour outrage à la justice.

(AOF) - Le rand sud-africain abandonne 1,46% à 0,06942 dollar lundi en fin d'après-midi. Alors que l'Afrique du Sud est un des pays les plus touchés par le variant Delta du Coronavirus, le président du pays, Cyril Ramaphosa, a annoncé dimanche le prolongement jusqu'à la fin du mois de la plus grande partie des restrictions sanitaires prises fin juin afin de l'endiguer. Mais les inquiétudes sur la croissance économique ne sont pas les seules à peser sur la devise sud-africaine.

