Le rand sud-africain dans la tourmente

(AOF) - La devise sud-africaine a chuté de plus de 11% depuis le début de l'année à 15,6255 rands pour un dollar, soit son plus bas niveau depuis mai 2016. Le rand sud-africain est pénalisé par la fragilité de l'économie du pays et par les conséquences du coronavirus sur les émergents. Le déficit budgétaire 2020-2021 du pays devrait atteindre 6,8 % du PIB, son plus haut niveau depuis dix-huit ans. Un dérapage qui suscite l'inquiétude.

Mercredi, le ministre sud-africain des finances a annoncé un projet de budget de rigueur afin d'éviter le mois prochain une probable dégradation de la note de Moody's en High Yield. Mais cette promesse n'a pas convaincu les investisseurs.