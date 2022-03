Le rand sud-africain bien orienté après les chiffres de l’inflation et avant la SARB

(AOF) - En fin d’après-midi, le rand sud-africain avance de 0,33 % à 0,0677 dollar. En février, l’inflation a atteint 5,7% en rythme annuel en Afrique du Sud. Ce niveau est stable par rapport à janvier et se trouve être légèrement moins élevé que ce que les économistes redoutaient (+5,8%). Ceci étant, l’inflation reste dangereusement proche de la partie haute de la fourchette cible de la Banque centrale sud-africaine (SARB), qui se situe entre 3% et 6%. Cela ne devrait donc pas remettre pas en cause l’annonce (attendue) d’un tour de vis monétaire de 25 points de base ce jeudi.

Les commentaires de la SARB sur la poursuite de sa normalisation monétaire seront alors déterminants pour l'évolution du rand.