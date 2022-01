Le rand ne profite pas du tour de vis de la Banque centrale sud-africaine

(AOF) - Cette semaine, le rand sud-africain a cédé près de 2% à 0,057 euro. Jeudi, la banque centrale d'Afrique du Sud a pourtant relevé son principal taux d'intérêt d'un quart de point, à 4%, pour tenter de ralentir l'inflation. En décembre, les prix ont bondi de 5,9%, soutenus, comme partout dans le monde, par la flambée des coûts de l'énergie. L’institution a annoncé d’autres possibles hausses des taux dans les prochains mois afin de contenir une inflation qui se rapproche de la borne haute de son objectif compris entre 3% et 6%.

