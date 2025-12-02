Le rallye technologique fait grimper le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les paris sur une baisse des taux de la Fed se multiplient

Indices en hausse: Dow 0,03%, S&P 500 0,37%, Nasdaq 0,85%

Le bitcoin se stabilise après des pertes massives

Warner Bros en hausse suite à une offre de Netflix

Boeing en hausse, s'attend à une augmentation des livraisons de jets en 2026

par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en hausse mardi, soutenus par les actions technologiques, alors que les paris croissants sur les réductions de taux d'intérêt compensent la prudence avant les données clés sur l'inflation plus tard dans la semaine.

Le secteur des technologies de l'information .SPLRCT a mené le marché avec une progression d'environ 1,4%, entraînée par la hausse de 3% de Nvidia NVDA.O à un plus haut de plus d'une semaine et un bond de 5% de Dell Technologies DELL.K .

Ce rebond fait suite à un début de mois de décembre difficile, lorsque les trois principaux indices ont interrompu une série de gains d'une semaine lundi, sous la pression de la hausse des rendements du Trésor et d'une chute brutale des actions liées aux cryptomonnaies.

Les données récentes ont indiqué un refroidissement progressif de l'économie, renforçant les paris sur une réduction des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de la semaine prochaine.

La Fed est vraiment déchirée entre la pression publique pour réduire les taux et la réalité de l'économie, a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

"Même s'il existe quelques poches de faiblesse, la tendance générale est forte et je ne pense pas qu'une baisse des taux soit justifiée à ce stade

Les décideurs politiques restent largement divisés sur la voie à suivre pour les taux d'intérêt, mais une série de remarques pessimistes de la part des principaux membres votants au cours des dernières semaines a amené les traders à parier sur une probabilité de 87,4 % d'une réduction de 25 points de base la semaine prochaine, soit près du double de la probabilité observée il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'attention des investisseurs s'est portée sur la publication vendredi de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), la jauge d'inflation préférée de la Fed, qui pourrait accentuer les attentes concernant la décision politique de la banque centrale la semaine prochaine.

Les marchés ont également suivi avec attention le choix du successeur du président de la Fed, Jerome Powell, à la fin de son mandat l'année prochaine, des rapports suggérant que le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est l'un des principaux candidats. La décision est attendue avant Noël.

À 09h45 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 15,72 points, soit 0,03%, à 47 304,31, le S&P 500

.SPX a gagné 25,23 points, soit 0,37%, à 6 837,86 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 197,84 points, soit 0,85%, à 23 473,97.

Boeing BA.N a bondi de 6% après que le constructeur d'avions a déclaré que l'augmentation des livraisons sera un facteur clé du flux de trésorerie positif l'année prochaine.

Warner Bros Discovery < WBD.O > a augmenté de 1% après que des rapports aient déclaré qu'il avait reçu une deuxième série d'offres, y compris une offre de Netflix < NFLX.O >.

Les valeurs cryptographiques, y compris Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O , ont augmenté de 4,2% et 2,4%, respectivement, alors que les prix du bitcoin BTC= ont montré des signes de stabilisation après sa plus grande perte en dollars depuis mai 2021 lors de la session précédente.

La vice-présidente de la Réserve fédérale pour la supervision, Michelle Bowman, devrait témoigner devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants mardi lors d'une audience sur la surveillance des régulateurs financiers.

Sur le front géopolitique, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, devraient rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur un éventuel moyen de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,07 contre 1 sur le NYSE, tandis que les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,25 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 37 nouveaux records et 32 nouveaux records à la baisse.