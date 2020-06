Le rallye haussier des Bourses européennes se poursuit

(AOF) - Rien ne semble pouvoir entraver la progression des Bourses européennes, qui ont aligné, ce mercredi, une troisième séance consécutive dans le vert. Ainsi, le CAC 40 a pris 3,36 % à 5 022,38 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 3,45% à 3 268,04 pts. A Wall Street, la tendance est également favorable, mais un ton au-dessous, en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite avancent respectivement de 1,62% et 0,54%.

Les investisseurs continuent de saluer la levée progressive des mesures de confinement dans le monde et le soutien des banques centrales. Ils préfèrent également retenir le verre à moitié plein concernant les statistiques du jour, qui traduisent globalement une amélioration de la situation économique, mais évoluent toutefois, dans l'absolu, à des niveaux inquiétants. La crise du Covid-19 a laissé des traces profondes.

Par exemple, dans la zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 31,9 en mai contre 30,5 en estimation préliminaire et après 13,6 en avril. Malgré un redressement, l'activité du secteur privé en zone euro continue de signaler une contraction sévère.

Outre-Atlantique, le secteur privé a détruit 2,76 millions d'emplois en mai après en avoir supprimé 19,56 millions en avril, selon l'enquête ADP. Un chiffre bien inférieur aux attentes du consensus Reuters qui s'élevait - 9 millions. Un tel écart laisse songeur.

Signalons enfin que les tensions persistent entre la Chine et les Etats-Unis.

Au chapitre des valeurs, Axa (+10,37%) a bondi malgré la baisse de son dividende. De son côté, Renault (+10,49%) a profité de la mise en place officielle d'un prêt de 5 milliards d'euros garanti par l'État, ainsi que d'une recommandation favorable de Goldman Sachs. En parallèle, les valeurs malmenées par la crise du Covid-19 ont poursuivi leur rebond, à l'image d'Airbus (+7,39%) et Thales (+6,40%).

En revanche, Biomérieux (-3,50%) a aligné une troisième séance consécutive de recul et Iliad (-1,50%) a été pénalisé par une dégradation de JPMorgan.