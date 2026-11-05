Le ralentissement du secteur chimique européen devrait entraîner une recrudescence des fusions, selon le directeur général de Lanxess

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par Ozan Ergenay

L'industrie chimique européenne est confrontée à la plus grave crise qu'elle ait connue depuis des décennies, avec une demande faible, des coûts énergétiques élevés et une réglementation de plus en plus stricte, ce qui devrait entraîner de nouvelles fusions dans le secteur, a déclaré jeudi Matthias Zachert, directeur général de Lanxess

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S'exprimant à l'issue de la publication des résultats du troisième trimestre du fabricant allemand de produits chimiques de spécialité, M. Zachert a qualifié la situation à laquelle sont confrontés les fabricants européens de “pire” qu'il ait connue au cours de sa carrière dans ce secteur.

M. Zachert a déclaré aux journalistes que la tentative de rachat de BASF BASFn.DE vis-à-vis d’Evonik EVKn.DE était une conséquence logique d’un environnement de marché difficile.

“Je ne suis pas surpris que la consolidation se poursuive”, a-t-il déclaré.

Le secteur de la chimie continue de faire face à une demande modérée de la part de ses principaux secteurs clients, notamment la construction, l’agriculture et l’automobile, tandis que la hausse des prix de l’énergie a entraîné une augmentation des coûts de production et une érosion de la compétitivité.

Les entreprises européennes sont également confrontées à un alourdissement de la charge réglementaire, a indiqué M. Zachert, citant les règles relatives au marché des quotas d’émission, les nouvelles exigences en matière d’emballage et les réglementations sur les émissions industrielles.

“L’Europe doit comprendre ce que signifie réellement la compétitivité”, a-t-il déclaré, avertissant que toute réglementation supplémentaire risquait d’exercer une pression supplémentaire sur les producteurs européens.

M. Zachert a indiqué que les capacités de production chimique en Europe avaient été réduites d’environ 10 %, un niveau de réduction sans précédent depuis de nombreuses années.

Il a ajouté que la priorité de l’entreprise allemande était de mener l’activité à bon port pendant la crise grâce à des mesures de réduction des coûts et à une discipline budgétaire stricte.

En mars, Lanxess avait lancé de nouvelles mesures de réduction des coûts pour 2026 , annonçant la suppression de 550 emplois, dont la plupart en Allemagne.