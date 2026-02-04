Le raffineur Phillips 66 dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce au redressement des marges

Le raffineur Phillips 66 PSX.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mercredi, grâce à un rebond des marges de raffinage américaines qui ont augmenté les bénéfices après une chute prolongée en 2024.

Les marges des fabricants de carburants américains ont commencé à se redresser après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis plusieurs années, un repli qui a fait suite à la flambée déclenchée par les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

La marge réalisée par Phillips 66 a plus que doublé pour atteindre 12,48 dollars par baril au cours du trimestre, ce qui a permis à son secteur du raffinage de dégager un bénéfice ajusté de 542 millions de dollars, contre une perte de 759 millions de dollars un an plus tôt.

L'utilisation de la capacité de production de brut du raffineur a été de 99 % au cours du trimestre, contre 94 % un an plus tôt, tandis que les dépenses de redressement ont augmenté de près de 10 % pour atteindre 135 millions de dollars.

Le raffineur a également déclaré avoir réduit sa dette de 2,0 milliards de dollars au cours du trimestre, pour terminer l'année à 19,7 milliards de dollars.

Les raffineurs américains devraient également bénéficier de la reprise complète des exportations de pétrole vénézuélien et de la baisse des coûts de production des carburants.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que Phillips 66 et Valero Energy avaient acheté chacun une cargaison de pétrole brut vénézuélien, l'une des premières transactions réalisées par les raffineurs américains de la côte du golfe du Mexique dans le cadre de l'accord conclu entre Washington et Caracas pour exporter jusqu'à 50 millions de barils.

Phillips 66 a déclaré un bénéfice ajusté de 2,47 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.