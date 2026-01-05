 Aller au contenu principal
Le raffineur américain Phillips 66 rachète les actifs de la raffinerie britannique de pétrole Lindsey
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la capacité de la raffinerie de Humber, les commentaires de Phillips 66 (paragraphes 5 et 9) et le commentaire du gouvernement britannique (paragraphes 10 et 11)

Le raffineur américain Phillips 66

PSX.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir les actifs et l'infrastructure de la Lindsey Oil Refinery dans le nord de l'Angleterre suite à la liquidation du site, et qu'il intégrera les installations clés dans sa raffinerie de Humber.

La raffinerie de Lindsey a fermé en juillet de l'année dernière après que l'ancien propriétaire, Prax, a été déclaré insolvable, ce qui a mis en péril les 420 emplois du site.

Phillips 66, qui n'a pas révélé le montant de l'opération, a déclaré qu'après un examen détaillé au cours de la procédure d'appel d'offres, elle avait décidé de ne pas relancer les activités autonomes de la raffinerie, le site n'étant pas viable dans sa forme actuelle.

Les actifs de stockage et d'infrastructure de Lindsey seront intégrés dans le complexe de la raffinerie Humber, ce qui améliorera la flexibilité de l'approvisionnement et soutiendra la production de carburants traditionnels et renouvelables, a déclaré Phillips 66.

"Dans les mois à venir, nous approfondirons notre compréhension des nouveaux actifs et développerons des plans stratégiques pour leur intégration dans le portefeuille de Phillips 66 Limited après la finalisation de la transaction", a déclaré un porte-parole de Phillips 66.

L'annonce fait suite à une procédure d'appel d'offres gérée par FTI Consulting, qui a été nommé gestionnaire spécial des actifs de la raffinerie de pétrole de Lindsey après la désignation du liquidateur officiel en juin.

Aucune des offres qui ont été présentées de manière crédible n'a proposé de reprendre les activités de raffinage à Lindsey au cours des prochaines années, a déclaré le liquidateur officiel.

Les 250 employés restants sur le site ont une garantie d'emploi jusqu'à la fin du mois de mars, a déclaré le liquidateur officiel en novembre, alors que les licenciements ont commencé en septembre dernier.

"Nous achetons les actifs des sociétés Prax en liquidation et non les sociétés elles-mêmes. Bien que nous comprenions l'impact sur les employés de Prax, à ce stade, nous ne pouvons pas garantir le nombre de nouveaux postes qui seront créés", a ajouté le porte-parole de Phillips 66.

Le ministre britannique de l'énergie, Michael Shanks, a déclaré dans un communiqué: "Ce projet permettra d'accroître la capacité de l'entreprise à fournir du carburant aux clients britanniques, ce qui renforcera la sécurité énergétique du pays et garantira des emplois, notamment des centaines de nouveaux emplois dans le secteur de la construction au cours des cinq prochaines années."

Le ministère britannique de la sécurité énergétique et de Net Zero n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires complémentaires sur l'impact de l'accord sur l'approvisionnement en carburant du Royaume-Uni et sur le statut des emplois restants après le mois de mars.

"La raffinerie de Lindsey est un élément essentiel de l'infrastructure énergétique du Royaume-Uni. Phillips 66 ne devrait pas être autorisé à mettre le site en sommeil et à le transformer en un simple réservoir de stockage", a déclaré Sharon Graham, secrétaire générale du syndicat Unite.

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

