Le raffineur américain Marathon Petroleum manque ses prévisions de bénéfices en raison de coûts de redressement plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Baisse de l'action de plus de 7,5 % en début de séance

*

Les coûts de redressement du 4ème trimestre devraient s'élever à 420 millions de dollars

*

Volumes totaux de débit prévus pour le T4 de 2,9 mmbpd

*

Les dépenses d'investissement pour la raffinerie de Galveston s'élèveront à 200 millions de dollars cette année

(Mise à jour des actions au paragraphe 1) par Pooja Menon

Le raffineur américain Marathon Petroleum MPC.N a manqué mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre,l' augmentation des coûts de révision des raffineries ayant compensé l'amélioration des marges de raffinage, ce qui a fait chuter ses actions deplus de 7,5 % dans les premiers échanges.

Ces résultats décevants contrastent avec ceux de ses rivaux Valero Energy VLO.N , Phillips 66 PSX.N et HF Sinclair DINO.N , qui ont dépassé les estimations de Wall Street grâce à un redressement des marges.

Les résultats de Marathon soulignent toutefois les défis auxquels sont confrontés les raffineurs américains, car les coûts de maintenance élevés et l'inflation pèsent sur les bénéfices malgré une forte demande et des marges plus importantes.

Les coûts trimestriels de révision des installations de raffinage, généralement associés aux arrêts périodiques pour maintenance, se sont élevés à 400 millions de dollars, contre 287 millions de dollars l'année dernière.

La société s'attend à ce que ces coûts atteignent 420 millions de dollars au quatrième trimestre.

Les analystes de Piper Sandler ont déclaré que ce manque à gagner était "susceptible de décevoir le marché" en raison de sa rareté, compte tenu des bons antécédents de la société.

TD Cowen a déclaré que les résultats étaient "négatifs" car la rareté du manque à gagner s'est produite dans le contexte d'une surperformance plus large du raffinage. La maison de courtage a également noté que le flux de trésorerie disponible était inférieur de 600 millions de dollars au consensus en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement.

La marge de raffinage et de commercialisation par baril a augmenté à 17,60 dollars au cours du trimestre, contre 14,63 dollars l'année précédente.

Le secteur du raffinage et de la commercialisation de Marathon a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,76 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars l'année précédente.

L'utilisation de sa capacité de production de pétrole brut a été de 95 % au cours du trimestre, contre 94 % il y a un an, tandis que les volumes de production de 3,0 millions de barils par jour (mmbpd) sont restés inchangés.

Le raffineur prévoit un débit total de 2,9 millions de barils par jour au quatrième trimestre.

Marathon prévoit de dépenser 200 millions de dollars cette année pour sa raffinerie de Galveston Bay au Texas, et 575 millions de dollars supplémentaires au cours des deux prochaines années.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 3,01 dollars par action pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,15 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.