Le raffineur américain Marathon Petroleum annonce qu'il fera une offre pour le pétrole brut vénézuélien

information fournie par France 24•08.01.2026•23:44•
Donald Trump a ordonné le retrait des Etats-Unis de 66 organismes internationaux, la plupart liés à l'ONU. Parmi ces organismes: le GIEC et la CCNUCC (la Convention cadre sur les changements climatiques qui encadre les COP). Selon le Président américain, ils portaient ...
La Maison Blanche a défendu jeudi pied à pied le tir mortel d'un policier de l'immigration contre une femme la veille à Minneapolis, où des milliers de personnes ont contesté dans la rue la thèse officielle de la légitime défense. Le vice-président, JD Vance a ...
par Blandine Henault Les Bourses européennes ont terminé jeudi en ordre dispersé et sur de faibles variations, tiraillées entre les craintes liées aux tensions géopolitiques et un bond généralisé des valeurs de la défense. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse ...
La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le secteur de la technologie étant à la baisse tandis que celui de la défense a progressé. L'indice Dow Jones a gagné , ou 270,03 points, à 49.266,11 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris
