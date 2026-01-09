information fournie par Reuters • 09/01/2026 à 00:10

Le raffineur américain Marathon Petroleum annonce qu'il fera une offre pour le pétrole brut vénézuélien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a déclaré jeudi qu'il était intéressé par l'achat de pétrole brut vénézuélien et qu'il ferait une offre.