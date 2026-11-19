Le raffineur américain HF Sinclair nomme Carsten au poste de directeur financier

La raffinerie américaine HF Sinclair DINO.N a nommé jeudi Shawn Carsten au poste de directeur financier. Il succède ainsi à Vivek Garg, qui occupait ce poste à titre intérimaire depuis février.

M. Carsten rejoindra HF Sinclair après avoir travaillé chez Golden Pass LNG, une coentreprise texane spécialisée dans les terminaux d'exportation de GNL, détenue conjointement par QatarEnergy et ExxonMobil XOM.N , où il occupe actuellement le poste de directeur financier. Avant de rejoindre Golden Pass, il a passé plus de 30 ans chez Shell SHEL.L .

Voici quelques détails supplémentaires: