La raffinerie américaine HF Sinclair DINO.N a nommé jeudi Shawn Carsten au poste de directeur financier. Il succède ainsi à Vivek Garg, qui occupait ce poste à titre intérimaire depuis février.
M. Carsten rejoindra HF Sinclair après avoir travaillé chez Golden Pass LNG, une coentreprise texane spécialisée dans les terminaux d'exportation de GNL, détenue conjointement par QatarEnergy et ExxonMobil XOM.N , où il occupe actuellement le poste de directeur financier. Avant de rejoindre Golden Pass, il a passé plus de 30 ans chez Shell SHEL.L .
Voici quelques détails supplémentaires:
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M. Garg, directeur comptable de la société, conservera ses fonctions de directeur financier jusqu’à la prise de fonction de M. Carsten, le 1er janvier
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L’ancien directeur financier, Atanas Atanasov, a pris un congé volontaire en février après que le comité d’audit de HF Sinclair eut émis des réserves
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HF Sinclair a mis fin au contrat de travail d’Atanasov en mai
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Carsten travaillera aux côtés du nouveau directeur général, Steve Ledbetter
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M. Ledbetter succède à Timothy Go, qui a quitté l’entreprise en mai dans le cadre d’un accord de séparation à l’amiable après avoir pris un congé volontaire en février
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