Le rachat de titres par le Trésor américain apaise brièvement la chute des obligations, mais les inquiétudes liées à la dette persistent

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* Les taux des bons du Trésor remontent sur les marchés européens après la décision américaine

* La vague de ventes d’obligations japonaises s’atténue, mais son impact reste limité en Europe

* Certains acteurs du marché voient dans les rachats américains un signal inquiétant

par Rae Wee, Harry Robertson et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les plans de rachat surprise d’obligations par le Trésor américain ont brièvement endigué la hausse mondiale des coûts d’emprunt à long terme, mais les inquiétudes persistantes concernant l’inflation et l’augmentation de la dette publique ont de nouveau fait grimper les rendements des bons du Trésor à long terme jeudi, tandis que le dollar s’est légèrement raffermi. Le Trésor a réagi mercredi à la hausse des rendements des obligations américaines à long terme, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, en doublant le volume de ses rachats d’obligations à long terme pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération.

Bien que ce montant soit négligeable sur un marché évalué à 32 000 milliards de dollars, les analystes ont estimé que cette mesure témoignait de la sensibilité de l’administration à la hausse des taux à long terme et de sa propension à intervenir sur les marchés. La hausse des coûts d’emprunt a entraîné une augmentation des taux hypothécaires et fait la une de l’actualité. Les investisseurs ont également estimé que cette décision soulevait des questions quant à savoir si la Réserve fédérale ou le Trésor exerçait désormais la plus grande influence sur les conditions générales de crédit. Elle fait suite à l’achat par le Trésor américain de yens sur les marchés des changes il y a quelques semaines à peine.

MESURES POUR CONTRÔLER LES TAUX À LONG TERME

"En général, les interventions ne fonctionnent pas très bien à long terme. Au bout d’un certain temps, les rendements ont tendance à revenir simplement aux niveaux qui prévalaient auparavant", a déclaré Michael Goosay, directeur des investissements en titres à revenu fixe chez Principal Asset Management.

Il a ajouté que le Trésor disposait d’autres options, mais qu’elles avaient peu de chances de changer grand-chose. "La réalité est que les besoins d’emprunt nécessitent une couverture étendue de la courbe des taux, et ce type de changement a donc peu de chances d’avoir un effet significatif" sur les rendements des obligations à long terme, a-t-il précisé.

Le rendement américain à 30 ans US30YT=RR a reculé de neuf points de base pendant la nuit, mais a de nouveau progressé jeudi. Il s'établissait en fin de séance à 5,249 %, en hausse de 5,4 points de base, se rapprochant ainsi du plus haut niveau atteint mardi depuis 19 ans, à 5,34 %.

Sur le marché des changes, le dollar s’est partiellement redressé par rapport aux plus bas de mercredi, l’indice du dollar s’établissant en dernier à 98,832 =USD .

Les analystes de JPMorgan ont indiqué dans une note que l'annonce du Trésor ne contribuait guère à résoudre les problèmes sous-jacents à l'origine de la hausse des obligations, parmi lesquels ils citent des déficits budgétaires insoutenables et des anticipations d'inflation en hausse.

Le dollar américain a chuté de près de 1 % mercredi, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis mars, avant de remonter légèrement jeudi après que l’annonce du Trésor a fait chuter les rendements américains, l’un des principaux moteurs de la devise. Les rendements à long terme au Japon JP30YTN=JBTC ont fortement chuté , même si l'impact en Europe a été moins marqué, le rendement allemand à 30 ans n'ayant que légèrement reculé par rapport à son plus haut niveau depuis 15 ans atteint mercredi.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a progressé de 5,3 points de base jeudi pour s’établir à 4,71 %, effaçant ainsi une partie de la baisse de 5 points de base enregistrée mercredi.

"Cela apporte, dans une certaine mesure, un peu plus de sérénité quant au fait que les obligations à long terme ne feront pas l’objet d’une vague de ventes désordonnée", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, à propos de cette annonce. "Dans l’ensemble, cela va favoriser l’environnement d’investissement, en ramenant le marché vers un climat de prise de risque et de légère dépréciation du dollar."

VENTE MASSIVE À L'ÉCHELLE MONDIALE Les coûts d’emprunt à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs décennies à l’échelle mondiale, alors que les gouvernements accumulent une dette record face à une succession de crises – de la pandémie à la guerre en Iran –, pour financer la protection sociale face au vieillissement de la population et pour renforcer les dépenses de défense. La hausse des coûts d’emprunt à long terme alourdit la charge d’intérêts des gouvernements et se répercute sur l’ensemble des marchés financiers, où elle sert de référence pour tous les actifs, des obligations d’entreprise aux actions en passant par l’immobilier. Le ministère allemand des Finances a déclaré à Reuters que l’agression russe faisait grimper les besoins de financement liés à des investissements massifs dans la défense, ce qui poussait les coûts d’emprunt à la hausse. Au Japon, la flambée des rendements a propulsé les coûts d’emprunt à leur plus haut niveau depuis trois décennies, mettant sous pression les finances publiques et le coût de financement d’un ambitieux programme de "dépenses pour la croissance" . La dette américaine a dépassé les 40 000 milliards de dollars , soit plus du double de son niveau de 2017, année de la première investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le pays ayant emprunté pour financer des mesures coûteuses de lutte contre la pandémie ainsi qu’un déséquilibre fiscal et budgétaire de longue date.

Selon les analystes, ces déséquilibres sous-jacents continueraient de peser sur le marché.

"Je ne qualifierais pas la hausse des rendements des bons du Trésor américain de conséquence ou d’aggravation de conditions de marché irrationnelles", a déclaré Eric Robertsen, directeur mondial de la recherche et stratège en chef chez Standard Chartered.

"La seule conclusion que nous pouvons tirer est que les rendements ont atteint un niveau qui ne leur convient pas, et je pense que cela suggère une volonté d’essayer de contrôler ou d’intervenir contre les forces naturelles de l’offre et de la demande."