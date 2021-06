Le rachat de SUEZ par VEOLIA suit son cours

(AOF) - Comme prévu dans le cadre du rachat de Suez, une promesse d'achat engageante pour acquérir le " nouveau Suez " a été déposé hier par le consortium d'investisseurs à majorité française constitué de Meridiam, GIP et CDC/CNP Assurances pour une valeur d'entreprise de 10,4 milliards d'euros. Cette valorisation intègre un complément de prix potentiel de 300 millions d'euros à verser à l'issue de l'exercice 2021.

Cette offre, approuvée par les conseils d'administration de Suez et de Veolia qui se sont tenus le 29 juin 2021, a permis à Veolia de déposer son projet d'OPA visant les actions de Suez non encore détenues à 20,5 euros par action, coupon attaché.

Le nouveau Suez ainsi constitué devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 7 milliards d'euros comprenant les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de Suez, des actifs internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique dont le Maroc, Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales.

Veolia conserve pour sa part un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros venant de Suez, soit un chiffre d'affaires combiné de près de 37 milliards d'euros " au potentiel de croissance renforcé grâce à sa présence dans la plupart des régions du monde et à une offre de services sans équivalent pour répondre aux enjeux environnementaux dans les métiers de l'Eau, du Déchet et de l'Energie, au service aussi bien des clients publics que privés".

Veolia confirme ses objectifs financiers et de synergies liés au rapprochement, au cours des quatre prochaines années.

"La finalisation concrète et opérationnelle du rapprochement n'est plus qu'une question de quelques mois : toutes les équipes de Veolia ont hâte d'accueillir leurs collègues de Suez !", a commenté le PDG de Veolia, Antoine Frérot.