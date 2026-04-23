Le rachat de Sky Deutschland par RTL entraînera d'importantes suppressions d'emplois, selon certaines sources

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Le rachat par le radiodiffuseur européen RTL AUDK.LU du radiodiffuseur de télévision à péage Sky Deutschland devrait entraîner d'importantes suppressions d'emplois, avec un nombre à trois chiffres de postes susceptibles d'être affectés, selon deux sources au fait du dossier.

RTL vise à supprimer les fonctions qui se chevauchent à la suite de l'acquisition, ont déclaré les sources. Le groupe combiné n'aurait pas besoin de doublons dans des domaines tels que les ressources humaines, le marketing ou l'administration au siège de RTL à Cologne et au siège de Sky Deutschland à Munich, ont-elles déclaré.

Un porte-parole de RTL s'est refusé à tout commentaire.

Le directeur général de RTL, Thomas Rabe, avait déclaré mercredi à Reuters que des emplois seraient supprimés, sans donner de détails. "Nous serons très équitables", avait-il déclaré.