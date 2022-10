Le rachat d'Unify par le groupe Reworld Media validé par l'Autorité de la Concurrence

(AOF) - Le 22 septembre 2022, le groupe Reworld Media a notifié auprès de l'Autorité de la Concurrence son projet de prise de contrôle exclusif de la société Unify, "pôle digital" de TF1. Après examen, l'Autorité estime que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Considérant que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, l'Autorité a autorisé l'opération sans conditions le 7 octobre 2022.

Le groupe Reworld Media est un groupe de média français actif principalement dans les secteurs de l'édition de magazines papiers en France (Grazia, Marie Claire, Auto Plus, Closer, Gourmand, Science&Vie, etc.) et de la vente d'espaces publicitaires dans ces magazines. Il exploite également des sites Internet éditoriaux (telestar.fr, melty.fr, gourmand.viepratique.fr, etc.) et vend des espaces publicitaires sur ces sites.

La société Unify est principalement active dans les secteurs de l'édition de magazines papiers (Marmiton) et de la vente d'espaces de publicité dans la presse magazine ainsi que dans l'exploitation de sites Internet éditoriaux (aufeminin.com, doctissimo.fr, marmiton.org, etc.), de médias sociaux (Fraîches, Minute Buzz, Juste Mieux) et la vente d'espaces de publicité en ligne.