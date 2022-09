Le rachat d'Atlantia par Blackstone et la famille Benetton bientôt bouclé

(AOF) - Le rachat du groupe italien d'infrastructures Atlantia par la famille Benetton et le fonds d'investissement américain Blackstone pourrait être achevé d'ici la fin de l'année, a déclaré dimanche son président Giampiero Massolo à l'agence Reuters. "Nous espérons être capables de respecter le calendrier que nous avons fixé", a déclaré le dirigeant en marge de la conférence du Forum Ambrosetti, dans le nord de l'Italie. Le scénario probable est qu'une offre soit lancée en octobre, avec pour objectif de retirer l'entreprise de la cote d'ici la fin de l'année, a-t-il ajouté.

En avril, la famille Benetton et le fonds d'investissement américain Blackstone ont proposé une offre de 58 milliards d'euros pour privatiser l'opérateur d'aéroports et d'autoroutes, mais n'ont pas encore lancé d'offre formelle en attendant l'autorisation des autorités réglementaires.

Giampiero Massolo a également confirmé que le groupe étudiait un investissement potentiel dans Chicago Skyway, un opérateur de péage autoroutier américain détenu par les fonds de pension canadiens Omers et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (RPC). "C'est un actif intéressant", a-t-il déclaré.

