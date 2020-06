Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le protocole sanitaire va être allégé dans les écoles en France - Blanquer Reuters • 15/06/2020 à 09:12









PARIS, 15 juin (Reuters) - Le protocole sanitaire dans les écoles va être allégé pour permettre le retour des élèves dans des conditions normales, a déclaré lundi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sur Europe 1. "L'allégement fondamental, c'est celui de la distanciation physique", a expliqué le ministre, précisant qu'elle serait moins contraignante, avec une distance latérale d'un mètre entre les élèves au lieu de 4 mètres carrés dans le précédent protocole. "Cette nouvelle donne fait qu'on va pouvoir accueillir tous les élèves", a-t-il ajouté, confirmant l'abandon de la limite des quinze enfants par classe dans le primaire. Les lycées généraux restent un cas particulier, à la fois pour des raisons sanitaires et pédagogiques, "avec une grande marge de manoeuvre pour les proviseurs". La nouvelle version du protocole sanitaire sera dévoilée mardi. Dans son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir une accélération du déconfinement avec notamment la réouverture des crèches, des écoles et des collèges à partir du 22 juin pour tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normale. Les vacances d'été débutant le 4 juillet, cela signifie que la reprise ne durera que deux semaines. "Deux semaines, c'est très important", a plaidé le ministre de l'Education, à la fois sur le plan pédagogique et sur le plan psychologique, insistant sur la nécessité qu'"il n'y ait pas pour les élèves une parenthèse entre mars et septembre". "Nous savons tous que cela peut provoquer des dégâts sociaux, éducatifs. Les enfants ont besoin d'aller à l'école", a-t-il dit. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

