Le propriétaire du Daily Mail conclut un accord de 650 millions de dollars pour le Telegraph

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article pour changer les sources)

Le propriétaire du Daily Mail, DMGT, a déclaré samedi qu'il avait conclu un accord de 500 millions de livres (650 millions de dollars) pour acheter le journal rival The Telegraph, ce qui donnerait naissance à l'un des groupes de médias de droite les plus puissants de Grande-Bretagne.

Cet accord intervient une semaine après que la société d'investissement privée américaine RedBird Capital Partners a retiré son offre d'achat du Telegraph, l'un des plus grands journaux britanniques.

Une source proche de RedBird a déclaré à Reuters qu'une opposition interne soutenue de la part de hauts responsables de la rédaction du Telegraph l'avait incité à se retirer.

Des personnes proches des négociations ont déclaré que la transactions'élevait à environ 500 millions de livres. Le Financial Times a déclaré que le prix avait été fixé pour rembourser l'argent dépensé par le consortium dirigé par RedBird.

Les parties sont entrées dans une période d'exclusivité pour finaliser les termes de la transaction et préparer les soumissions réglementaires nécessaires, ce qui devrait se faire rapidement.

The Telegraph n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Un porte-parole de RedBird IMI a déclaré: "DMGT et RedBird IMI ont travaillé rapidement pour parvenir à l'accord annoncé aujourd'hui, qui sera bientôt soumis au secrétaire d'État."

($1 = 0,7639 livre)