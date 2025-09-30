 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le propriétaire de l'université de Phoenix vise une valorisation de 1,2 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations générales et de détails sur l'entreprise et l'introduction en bourse aux paragraphes 3, 5 à 11)

Le propriétaire de l'Université de Phoenix vise une valorisation de 1,2 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-il déclaré mardi, ouvrant la voie à son retour sur le marché boursier après plus de huit ans d'absence.

Les actionnaires actuels de Phoenix Education Partners cherchent à obtenir jusqu'à 140,3 millions de dollars en offrant 4,25 millions d'actions dont le prix se situe entre 31 et 33 dollars l'unité.

La société de capital privé Apollo Global APO.N vend 3,55 millions d'actions, tandis que la société d'investissement Vistria Group se débarrasse de 0,7 million d'actions.

La reprise des introductions en bourse s'est récemment étendue aux opérations de capital-investissement, avec un flux constant de sociétés soutenues par des sponsors sur le marché des nouvelles cotations au cours des derniers mois.

L'université de Phoenix, fondée en 1976 par John Sperling, propose des services d'enseignement post-secondaire, principalement aux adultes qui travaillent aux États-Unis.

L'université basée à Phoenix, en Arizona, propose actuellement 72 programmes diplômants et 33 programmes de certificats non diplômants dans différentes disciplines.

VENTE ABANDONNÉE

Le prédécesseur de Phoenix Education, Apollo Education Group, a été privatisé en 2017 dans le cadre d'une transaction de 1,1 milliard de dollars par un consortium comprenant Vistria et Apollo.

Sous la direction d'Apollo et de Vistria, l'université a abandonné des programmes non essentiels et s'est séparée de certaines activités, notamment de plusieurs écoles internationales avec lesquelles elle partageait des ressources administratives.

En 2023, un organisme à but non lucratif affilié à l'université de l'Idaho a accepté d'acquérir les activités de l'université de Phoenix pour 550 millions de dollars. Mais les parties se sont retirées de l'accord au début de cette année.

Apollo continuera à contrôler la majorité des droits de vote de Phoenix Education après l'offre.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BMO Capital Markets et Jefferies sont les principaux souscripteurs de l'offre. Phoenix Education sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "PXED".

