Le projet Metaverse de Facebook place META ETF sur le devant de la scène

Le géant de la technologie a annoncé son prochain changement de marque pour prendre le nom de "Meta".

Avec la plongée de Facebook dans le Metaverse, un espace de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent interagir les uns avec les autres dans un environnement généré par ordinateur, le géant de la technologie a annoncé son prochain changement de marque pour prendre le nom de “Meta”.

L’annonce a été faite par Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, lors de l’événement Connect 2021 de jeudi dernier, qui a déclaré : “Aujourd’hui, nous sommes considérés comme une entreprise de médias sociaux. Mais dans notre ADN, nous sommes une entreprise qui construit des technologies pour connecter les gens, et le métavers est la prochaine frontière à franchir, tout comme le réseau social l’était lorsque nous avons commencé”.

Facebook ne sera pas le seul joueur dans le domaine. D’autres entreprises comme Roblox (jeux), Unity Software Inc. (jeux) et Microsoft (logiciels) ont leurs propres plans pour le métavers. Les investisseurs peuvent s’exposer rapidement au métavers grâce au Roundhill Ball Metaverse ETF ou META de Roundhill Investments. Ce fonds investit dans des entreprises cotées en bourse qui participent activement au Metaverse, notamment des entreprises qui développent l’infrastructure, fournissent des moteurs de jeu et révolutionnent le commerce numérique, le contenu et l’expérience sociale.

