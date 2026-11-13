Le projet de scission de H&R REIT n'a pas été approuvé par les détenteurs de parts

La société canadienne H&R Real Estate Investment Trust HR_u.TO a déclaré vendredi que ses détenteurs de parts avaient voté contre un accord de scission annoncé précédemment, d'un montant de 6,7 milliards de dollars canadiens (et de 4,7 milliards de dollars).
Cette opération, annoncée en août , visait à conclure un processus de plusieurs années visant à simplifier le portefeuille de H&R et à recentrer ses activités sur l’immobilier résidentiel.
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H&R avait donné son accord à cet accord de scission, en vertu duquel GO Residential REIT GOu.TO devait acquérir son portefeuille résidentiel aux États-Unis, tandis qu’un groupe comprenant Blackstone et des entités liées au directeur général de H&R, Tom Hofstedter, rachèterait les autres actifs
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Les détenteurs de parts ont rejeté l'accord lors d'une assemblée extraordinaire vendredi, ce qui a conduit H&R à mettre fin à l'accord avec effet immédiat
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GO Residential a déclaré vendredi qu’elle réclamerait des frais de résiliation s’élevant à 102,13 millions de dollars canadiens (71,65 millions de dollars), ajoutant qu’elle était « déçue » par l’issue de l’assemblée
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Aucune indemnité de résiliation ne sera versée au consortium, a précisé H&R
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H&R renoncera également au projet d’acquisition d’une participation de 70 % dans deux projets immobiliers en coentreprise détenus par Lantower Residential Real Estate Development Trust, qu’elle avait annoncé en octobre
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La société prévoit de rétablir les distributions mensuelles, de poursuivre la vente d’actifs et d’entamer une réorganisation de son conseil d’administration qui inclurait la planification de la succession du directeur général
(1 dollar américain = 1,43 dollar canadien)
(1 $ = 1,4255 dollar canadien)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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