Le projet de scission de H&R REIT n'a pas été approuvé par les détenteurs de parts

La société canadienne H&R Real Estate Investment Trust HR_u.TO a déclaré vendredi que ses détenteurs de parts avaient voté contre un accord de scission annoncé précédemment, d'un montant de 6,7 milliards de dollars canadiens (et de 4,7 milliards de dollars).

Cette opération, annoncée en août , visait à conclure un processus de plusieurs années visant à simplifier le portefeuille de H&R et à recentrer ses activités sur l’immobilier résidentiel.

H&R avait donné son accord à cet accord de scission, en vertu duquel GO Residential REIT GOu.TO devait acquérir son portefeuille résidentiel aux États-Unis, tandis qu’un groupe comprenant Blackstone et des entités liées au directeur général de H&R, Tom Hofstedter, rachèterait les autres actifs

Les détenteurs de parts ont rejeté l'accord lors d'une assemblée extraordinaire vendredi, ce qui a conduit H&R à mettre fin à l'accord avec effet immédiat

GO Residential a déclaré vendredi qu’elle réclamerait des frais de résiliation s’élevant à 102,13 millions de dollars canadiens (71,65 millions de dollars), ajoutant qu’elle était « déçue » par l’issue de l’assemblée

Aucune indemnité de résiliation ne sera versée au consortium, a précisé H&R

H&R renoncera également au projet d’acquisition d’une participation de 70 % dans deux projets immobiliers en coentreprise détenus par Lantower Residential Real Estate Development Trust, qu’elle avait annoncé en octobre

La société prévoit de rétablir les distributions mensuelles, de poursuivre la vente d’actifs et d’entamer une réorganisation de son conseil d’administration qui inclurait la planification de la succession du directeur général

(1 dollar américain = 1,43 dollar canadien)

(1 $ = 1,4255 dollar canadien)