Le projet de Nvidia d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI est au point mort, selon le WSJ

Le projet de Nvidia NVDA.O d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l'aider à former et à faire fonctionner ses derniers modèles d'intelligence artificielle est au point mort après que certains au sein du géant des puces ont exprimé des doutes sur l'accord, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.