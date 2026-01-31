 Aller au contenu principal
Le projet de Nvidia d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI est au point mort, selon le WSJ
information fournie par Reuters 31/01/2026 à 00:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet de Nvidia NVDA.O d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l'aider à former et à faire fonctionner ses derniers modèles d'intelligence artificielle est au point mort après que certains au sein du géant des puces ont exprimé des doutes sur l'accord, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

