Le projet de Korea Zinc de construire une fonderie aux États-Unis profiterait à la Corée du Sud, selon un ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre sud-coréen de l'industrie, Kim Jung-kwan, a déclaré mercredi que le projet de Korea Zinc de construire une fonderie aux États-Unis aiderait le pays asiatique à mettre en place des chaînes d'approvisionnement pour les minéraux essentiels.
Kim a fait cette remarque lors d'une conférence de presse à Sejong, en Corée du Sud.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer