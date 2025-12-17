 Aller au contenu principal
Le projet de Korea Zinc de construire une fonderie aux États-Unis profiterait à la Corée du Sud, selon un ministre
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 07:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre sud-coréen de l'industrie, Kim Jung-kwan, a déclaré mercredi que le projet de Korea Zinc de construire une fonderie aux États-Unis aiderait le pays asiatique à mettre en place des chaînes d'approvisionnement pour les minéraux essentiels.

Kim a fait cette remarque lors d'une conférence de presse à Sejong, en Corée du Sud.

