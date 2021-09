Le projet de fusion entre TF1 et M6 est "naturel" et "compréhensible", selon le CSA

Il est "naturel" et "compréhensible" que les acteurs du paysage audiovisuel français se "mettent en ordre de marche" pour "développer leur capacité d'investissement et une sorte de souveraineté culturelle", a dit mardi Roch-Olivier Maistre, le président du CSA, qui doit rendre début 2022 son avis sur le projet de fusion entre TF1 et M6.