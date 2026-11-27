BNP Paribas, agissant pour le compte de North Atlantic France, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions North Atlantic Energies (ex-Esso SAF), un projet qui avait été annoncé le 28 mai 2025.

À ce jour, North Atlantic France détient directement 10 655 358 actions et autant de droits de vote, représentant 82,89% du capital et des droits de vote théoriques de la société spécialisée dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 75 EUR par action, la totalité des actions en circulation ou à émettre avant la clôture de l'offre qu'il ne détient pas, soit, à ce jour, un maximum de 2 199 210 actions.

L'offre, qui n'est soumise à l'obtention d'aucune autorisation réglementaire, sera réalisée selon la procédure simplifiée et sera ouverte pendant dix jours de négociation. Elle ne sera pas rouverte à la suite de la publication par l'AMF du résultat de l'offre.

North Atlantic France n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sur les actions de la société à l'issue de l'offre, ni de demander la radiation des actions, même dans le cas où les conditions seraient réunies.