Le Programme alimentaire mondial va fournir des céréales au Liban

ZURICH, 7 août (Reuters) - Le Programme alimentaire mondial (PAM) se prépare à importer de la farine et des céréales au Liban pour approvisionner les meuneries et les boulangeries du pays après la destruction du principal terminal portuaire du pays par l'explosion de mardi à Beyrouth, a annoncé vendredi l'agence des Nations unies. "Le PAM est préoccupé par le risque de voir l'explosion et les dégâts dans le port exacerber une situation déjà tendue en matière de sécurité alimentaire, qui s'est dégradée à cause de la crise financière profonde subie par le pays et de la pandémie de COVID-19", a déclaré une porte-parole de l'agence humanitaire. Elle a ajouté que le PAM allait distribuer des colis alimentaires à plusieurs milliers de foyers. "Le PAM se tient aussi prêt à offrir un soutien en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de logistique ainsi que son expertise au Liban", a-t-elle précisé. (Michael Shields, version française Marc Angrand)

